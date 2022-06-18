PKK'nın medya yapılanmasına geçit yok! Sözde gazeteciler örgüte ajanlık yapmış
PKK'nın medya yapılanmasına yönelik Diyarbakır'da yapılan operasyonda çok sayıda süpheli tutuklandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütüne özel işler yapan sözde gazetecileri savunmak için hemen gardını aldı. "Hangi gerekçeyle içerdeler" sorusuyla sözde gazetecilere sahip çıkmaya çalışan Kılıçdaroğu'nun merakını giderecek bilgilere ulaşıldı. İşte Diyarbakır'da tutuklanan PKK'nın kalemşorlarının kabarık suç dosyaları...
PKK propagandası yapan medya kuruluşlarına yönelik Diyarbakır'daki operasyonun detaylarına ulaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin sahip çıkıp savunduğu sözde gazeteciler ve medya kurumlarının "PKK lehine eylem çağrısı, örgüte eleman kazandırma, talimat aktarma ve örgüt içi iletişim" faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Operasyon yapılan Pel Yapım, Piya Yapım ve Ari Yapım ajanslarının, terör örgütü PKK'nın örgüt şeması altında faaliyet yürüttüğü belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.
Yapılan haber ve programlar aracılığıla üst yönetiminin talimatlarının alt kadrolara aktarıldığı, Diyarbakır'dan havalanan TSK'ya ait F-16'ların hava harekâtının örgüt mensuplarına duyurmak amacıyla yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca 93 farklı programın 846 bin 800 euro bedel ile satıldığı belirlendi. Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü Diyarbakır merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda "Basın Komitesi Yapılanması" içerisinde yer alan 22 kişiyi gözaltına aldı.
Diyarbakır'da bulunan PEL Yapım, PİYA Yapım, ARİ Yapım, JİN News haber isimli ajansların, PKK/KCK bölücü terör örgütünün güdümünde Belçika'da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıkları, farklı şirketler olmasına rağmen hareketlerinde birliktelik görüldüğü ve parasal kaynaklarının tek bir noktadan çıkış yaptığı tespit edildi.
HABER ADI ALTINDA ÖRGÜT TALİMATLARI AKTARILDI
Yapım şirketlerinin hazırladıkları haber ve program içeriklerinde; PKK/KCK terör örgütünün üst yönetiminin talimatlarının alt kadrolara aktarıldığı ortaya çıktı. Terör örgütü lehinde ve terör örgütünü meşru göstermeye yönelik programlar yapılığı belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı izlenimi verilerek ajite edilmeye çalışıldığı görüldü. Terör örgütüne katılan ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının hayat hikâyelerinin anlatılarak örgüte katılımı teşvik edici, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının kahramanlaştırıldığı programların yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca bölücü terör örgütünün Avrupa, Suriye ve Irak alanında faaliyet gösteren TEV- ÇAND isimli medya kültür yapılanmasının faaliyetlerinin Sanat-Kültür faaliyeti adı altında servis edildiği belirlendi.
F-16 UÇAKLARININ KALKIŞINI HABER VERDİLER
Diyarbakır'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16'ların hava harekâtının örgüt mensuplarına duyurmak amaçlı haberlere yer verdikleri tespit edilmesi üzerine bahse konu yapım şirketleri ve çalışanları hakkında; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; adı geçen şirketler ve çalışanlarının bölücü terör örgütünün "Basın Komitesi Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü Diyarbakır merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.
İNGİLTERE VE BELÇİKA ÜZERİNDEN YAYIN
Şüphelilerin ikametlerinde ve yapım şirketlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Ari yapım şirketinde yapılan aramalarda ise terör örgütü güdümünde yayın yapan STERK TV'ye bağlı sunucular tespit edildi.
Ayrıca şirketlerden elde edilen doküman ve dijitallerde Belçika merkezli Hivron Nv isimli şirket ile anlaşma yapıldığı, şirkete 93 farklı program hazırlanarak gönderildiği karşılığında 157 adet faturada toplam 846 bin 800 Euro bedel ile satıldığı ortaya çıktı. Hivron Nv isimli şirket ile ilgili yapılan araştırmada; Şirketin Belçika'nın başkenti Brüksel de bulunduğu, şirket sahibinin Nimetullah Kılıçarslan olduğu, eski adı MED TV, güncel olarak Medya TV, Medya Müzik TV, Medya Haber TV isimli yayın organlarının sahibi olduğu tespit edildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi. Adi makamlar 22 şüpheliden 16'sı tutuklarken 6'sını adli kontrol kararı ile serbest bıraktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS'de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı puan hesaplama!
- YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?
- YKS TYT saat kaçta bitecek? 2022 YKS 1. Oturum TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek?
- YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarih verdi
- YKS sınavına girenlere başarı mesajları: 2022 YKS üniversite sınavı başarı mesajları ve motivasyon sözleri burada!
- YKS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 YKS TYT AYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? Oturum süreleri...
- TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı, belli oldu mu?
- YKS 2022 TYT, YDT, AYT ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS sınavı kaç dakika, saat sürüyor?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM ile YKS 2022 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesinde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre," astrolojiye inanma" durumuyla hangisi ifade edilir?
- YKS sınavına kaç kişi girecek 2022? YKS 2022 sınavına bu yıl kaç kişi başvurdu? TYT, AYT, YDT başvuru sayısı...
- Krungthepmahan neresidir?