PKK’nın medya yapılanmasına geçit yok! Sözde gazeteciler örgüte ajanlık yapmış

Ayrıca şirketlerden elde edilen doküman ve dijitallerde Belçika merkezli Hivron Nv isimli şirket ile anlaşma yapıldığı, şirkete 93 farklı program hazırlanarak gönderildiği karşılığında 157 adet faturada toplam 846 bin 800 Euro bedel ile satıldığı ortaya çıktı. Hivron Nv isimli şirket ile ilgili yapılan araştırmada; Şirketin Belçika'nın başkenti Brüksel de bulunduğu, şirket sahibinin Nimetullah Kılıçarslan olduğu, eski adı MED TV, güncel olarak Medya TV, Medya Müzik TV, Medya Haber TV isimli yayın organlarının sahibi olduğu tespit edildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi. Adi makamlar 22 şüpheliden 16'sı tutuklarken 6'sını adli kontrol kararı ile serbest bıraktı.