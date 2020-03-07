Son dakika: CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu trol çıktı
Son dakika haberine göre; CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, muhalif olarak gördüğü kişileri yıpratmak amacıyla bir PR şirketi sahibi ile anlaşıp karalayıcı yayınlar yaptırdığı ortaya çıktı. PR şirketi sahibi Mustafa Ezici, Çerçioğlu'nun kendisini eleştiren kişileri nasıl hedef aldırttığını detaylarıyla anlattı.
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, kendisi aleyhine açıklamalar yapan ve muhalif olarak gördüğü kişileri yıpratmak amacıyla bir PR şirketi sahibi ile anlaşıp yüklü meblağlar karşılığında karalayıcı yayınlar yaptırdığı ortaya çıktı. Bir soruşturma kapsamında ifadesi alınan PR şirketi sahibi Mustafa Ezici, Çerçioğlu'nun kendisini eleştiren kişileri nasıl hedef aldırttığını detaylarıyla anlattı.
Ezici ifadesinde şunları söyledi: "İstanbul'da o dönemlerde bitkisel atık yağı işi yapıyordum. İşlerim bozuldu. Basın çevremin çok olmasından dolayı PR şirketi kurdum. Bir gün Milliyet Gazetesi İzmir Temsilcisi Hamdi Türkmen beni Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ile tanıştırdı. Çerçioğlu'nun Kuşadası Denizi'nden uçak batırma işinin tanıtımını yaptım. İlerleyen günlerde samimi olduk. Daha sonra beni Erkan Karaarslan (FETÖ'nün belediyeler imamı) ile tanıştırdı. Tahminen 2016 Haziran ayları gibiydi."
TROL HESAP AÇTIRDI
Çerçioğlu'nun kendisine Haldun Haşmet Aysan ile husumeti olduğunu, bu kişi hakkında onun istediği haberleri yapıp yapamayacağını sorduğunu ifade eden Ezici, "İstanbul'da Google'da olumsuz haberlerin kaldırılması işini yapan hacker Sinan Ç. ile tanıştırılabileceğimi söyledim. Ertesi gün Sinan Ç. ve yardımcısı Aydın'a geldi. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile görüştüler. 'Osmanlı Torunu' isimli Twitter hesabını, Çerçioğlu'nun talimatı ile kurdular ve yönettiler. Talimatı veren Özlem Çerçioğlu olup 'Osmanlı Torunu' isimli Twitter hesabını kuran da Sinan Ç., Murat Ç. ve Veysel Y.'dir" dedi.
Mustafa Ezici, "Bu Twitter hesabından Özlem Çerçioğlu büyük bir ilin valisi hakkında FETÖ'cü olduğundan bahisle Sinan Ç. vasıtası ile olumsuz tweetler attırdı. Özlem Çerçioğlu bu işler için Sinan Ç. isimli şahsa 500 bin lira para ödedi. Bu para verme olayı parça parça oldu" diye konuştu.
Sabah
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