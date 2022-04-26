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Son dakika: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için istenen ceza belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Son dakika: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberine göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ‘zincirleme görevi kötüye kullanma’ suçundan yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı Çerçioğlu’nun 6 yıla kadar hapsini istedi.

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