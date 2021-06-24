CHP'li başkan Özlem Çerçioğlu ve bürokratlarına büyük şok! Müfettişler soruşturma izni verdi

TEK İHALE DİĞERLERİ 'GÜNCELLEME'

Rapora göre; Aydın Belediyesi tarafından 2005 yılında açılan ihaleyi Sampaş Bilişim Şirketinin kazandı. Daha sonra aynı şirkete ihalesiz olarak 2011'den itibaren 4 ayrı sözleşmeyle toplam 3 Milyon 277 bin lira ve KDV olmak üzere sözleşme imzalandı. Bu yapılan sözleşmeler verilen ilk ihale sonrası 'güncelleme' kılıfı adı altında verildi.

Rapora göre aynı firmaya fazladan da 489 bin 225 lira fazla avans ödemesi yapılarak firmaya çıkar sağlandı. Teknik şartnamede 17 ilçede yazılım desteği sağlanacağı belirtilmesine rağmen yalnızca 4 ilçede sağlandı. Firmaya ayrıca 221 bin 737 lira fazla ödeme yapılarak kamu zararına sebebiyet verildi. Aydın'ın Büyükşehir Belediyesi'ne dönüşmesi aşamasında, web tabanlı veriler 9 ay önce belediye personelince yapılmasına rağmen Sampaş Bilişim firmasına veri aktarma hizmetleri başlığı altında 1 milyon 54 bin lira ödeme yapıldığı, 896 bin lira kamu zararına sebebiyet verildi.