CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun trolüne dava açıldı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, kendisi aleyhine açıklamalar yapan ve muhalif olarak gördüğü kişileri yıpratmak amacıyla bir PR şirketi sahibi ile anlaşıp yüklü meblağlar karşılığında karalayıcı yayınlar yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Bir soruşturma kapsamında ifadesi alınan PR şirketi sahibi Mustafa Ezici, Çerçioğlu'nun bu maksatla Sinan Ç. isimli şahsa 500 bin lira para ödediğini öne sürmüştü.