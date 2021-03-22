22 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun trolüne dava açıldı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun trolüne dava açıldı

’nun sosyal medya trolü .’ye “suç uydurma”, “hakaret” ve “iftira” suçları kapsamında 2 yıldan 11 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sinan Ç.’nin “Politik Düşünen Deli”, “PolitikDeli_06” isimli hesabıyla farklı yerlerdeki bulunan icra dairelerinde yapılan rüşvet operasyonlarını ’nde yapıyormuş gibi gösteren paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
ABONE OL
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun trolüne dava açıldı

CHP'li Belediye Başkanı 'nun, kendisi aleyhine açıklamalar yapan ve muhalif olarak gördüğü kişileri yıpratmak amacıyla bir PR şirketi sahibi ile anlaşıp yüklü meblağlar karşılığında karalayıcı yayınlar yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Bir soruşturma kapsamında ifadesi alınan PR şirketi sahibi Mustafa Ezici, Çerçioğlu'nun bu maksatla . isimli şahsa 500 bin lira para ödediğini öne sürmüştü.

SAHTE RÜŞVET FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

"Politik Düşünen Deli" rumuzu ve "PolitikDeli_06" kullanıcı ismini kullanan bir kullanıcısının farklı yerlerdeki icra dairelerinde gerçekleşen rüşvet operasyonlarına ilişkin görselleri, 'nde yaşanmış gibi gösteren paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

ÇERÇİOĞLU'NUN TROLÜ ÇIKTI

söz konusu Twitter adresi üzerinde yaptığı inceleme sonucunda söz konusu hesabı kullanan şahsın kimliğine ulaştı. Bu kişinin Çerçioğlu'nun trollük yapmak için tuttuğu Sinan Ç. olduğu ortaya çıkarıldı.

11 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada trollük yapan Sinan Ç. hakkında "suç uydurma", "hakaret" ve "iftira" suçları kapsamında 2 yıl 8 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede şüpheli Sinan Ç.'nin benzer şekilde hesaplar oluşturarak çalıştığı kişilere sosyal medya üzerinden algı oluşturmak maksadıyla hesaplar temin ettiği vurgulandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA