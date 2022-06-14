Son dakika | Yargıtay’dan Canan Kaftancıoğlu kararı! Siyasi parti üyeliği düşürüldü

Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası'nın 53. maddesine göre 'Parti yöneticisi olmasına kısıtlama' getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.





