İşte Canan Kaftancıoğlu’nun kirli geçmişi! Yargıtay’ın hapis kararı sonrası tekrar gündemde





DOMUZ ETİ YEDİ, TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden domuz eti yediğine dair bir görsel paylaşıp adeta Müslüman mahallesinde salyangoz satma çabasına girişen Kaftancıoğlu ailesi, "7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı" ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU'NA HAPİS İSTEMİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ait ikametgah olarak kullanılan evinin fotoğrafının çekilmesi talimatını vermişti. Kaftancıoğlu'nun Altun'un evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak yaptığı paylaşımlar ters tepti. Kaftancıoğlu hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.