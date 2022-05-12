İşte Canan Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişi! Yargıtay'ın hapis kararı sonrası tekrar gündemde
Yargıtay, DHKP-C sempatizanı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili 5 ayrı suçtan verilen kararla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Kaftancıoğlu için 3 suçtan verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onandı. Peki, bu kararın verilmesinin perde arkasında neler var? Devlete seri katil deyip, milli iradenin temsilcisi Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a ve polislere hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alıp teröristlere destek veren 'Kanas Canan' lakaplı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nın sicili karanlıklarla dolu. İşte detaylar…
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.
4 YIL 11 AY 20 GÜNLÜK HAPİS CEZASINA ONAMA
Daire, Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.
CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?
Yargıtay'ın hapis kararı sonrası tekrar gündemde gelen DHKP-C sempatizanı Canan Kaftancıoğlu daha önce hangi skandallara imza attı? İşte Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişi...
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINA DESTEK VERDİ
Tarih ve arşivler tarafından yalanlanan sözde 'Ermeni Soykırımı'nı savunan tweet attı.
Devlete alçakça "katil değil, seri katil" yakıştırması yaptı.
"İnandığınız Allah topunuzun belasını versin" diyerek toplumun manevi değerlerini ayaklar altına aldı.
KOBANİ PROVOKASYONU VE GEZİ PARKI...
Kobani olaylarında provokatif tweet atarak sokak çağrısı yaptı.
Gezi Parkı ihanetinde, eylemci görünümlü militanların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yazdığı hakaret dolu duvar yazısını paylaştı.
Gezi ihanetinden yapılan paylaşımlar
15 TEMMUZ'DA VATANDAŞLARA HAKARET
15 Temmuz gecesi, vatan mücadelesi için sokaklara dökülen vatandaşlara "İnandığınız Allah sizin belanızı versin" diyerek alçakça hakaret etti.
AZİZ ŞEHİTLER İLE İLGİLİ ÇİRKİN PAYLAŞIM
Vatanı için şehadet şerbeti içen Aziz şehitler hakkında skandal bir paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı, "Vatanı yüzünden ölenlere, vatanı için öldü muamelesi yapıp kimi kandırıyorsunuz? Ne şehidi vatanı yüzünden katledilen insanlar onlar" ifadelerini kullandı.
PKK'LI CANSIZ'A AÇIK DESTEK
Canan Kaftancıoğlu PKK'nın kurucusu terörist Sakine Cansız'a destek verdi.
CHP'nin o dönem PKK'nın siyasi kolu olan BDP ile aynı yola girmesini savundu.
PKK PROPAGANDASI
Kaftancıoğlu terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı BAKUR belgeselini destekledi.
BAKUR'da yer alan ve bölücü hainler tarafından hazırlanan sözde Kürdistan haritası ve bebek katili Apo'ya 'çok yaşa' sloganları
PKK'nın sözde liderlerinin BAKUR'daki açıklamaları
DOMUZ ETİ YEDİ, TWITTER'DAN PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden domuz eti yediğine dair bir görsel paylaşıp adeta Müslüman mahallesinde salyangoz satma çabasına girişen Kaftancıoğlu ailesi, "7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı" ifadelerini kullandı.
KAFTANCIOĞLU'NA HAPİS İSTEMİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ait ikametgah olarak kullanılan evinin fotoğrafının çekilmesi talimatını vermişti. Kaftancıoğlu'nun Altun'un evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak yaptığı paylaşımlar ters tepti. Kaftancıoğlu hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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