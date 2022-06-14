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Son dakika: Türkiye'den ülkedeki vatandaşlarını provoke etmek isteyen ülkelere tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika: Türkiye’den ülkedeki vatandaşlarını provoke etmek isteyen ülkelere tepki

Son dakika haberleri... Türkiye'deki vatandaşlarını uyarmak adı altında provokasyon açıklaması yapan ülkelere tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir." ifadelerine yer verdi.

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