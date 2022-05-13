AK Parti’den CHP’nin Kaftancıoğlu şovuna sert tepki: Kaos planı boşa çıktı

AK Parti'nin 20 senedir hem ülkeye eserler kazandırmış hem de özgürlüğü, hukuku, hukukun üstünlüğünü, üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğünü ülkeye getirmiş bir iktidar olduğunu kaydeden Dağ, "Böyle de devam edeceğiz. Tamamen çalışmamız mücadelemiz buna dair olacaktır." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN CHP'YE "YARGI" TEPKİSİ:

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargı kararlarını bahane ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanını ve CHP'li yetkilileri kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

Yargı mensuplarının anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar verdiğini kaydeden Bozdağ, kararları nedeniyle yargı mensuplarını tehdit ve hakaret edenleri kınadı.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef alması asla kabul edilemez. Yargı kararları, siyasi taraftarlığa uygunluğa göre değerlendirilemez. Ana muhalefetin dilinden düşürmediği hak, adalet, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi temel ve ilke kavramların, kendi siyasi yararları söz konusu olduğunda içlerinin nasıl boşaltıldığı hususu, ibretlik bir manzara arz etmektedir."