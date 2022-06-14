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Son dakika | CHP'den Bilecik Belediye Başkanı için karar

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Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika | CHP’den Bilecik Belediye Başkanı için karar

Son dakika haberi... Rüşvet soruşturması kapsamında görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi.

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