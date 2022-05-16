Ümit Kocasakal CHP’nin Kaftancıoğlu şovunu yerden yere vurdu: Kahraman çıkmaz

"KAFTANCIOĞLU'NDAN BİR KAHRAMAN ÇIKMAZ"

Yargıtay kararını onaması sonrasında kimilerinin Kaftancıoğlu'ndan "kahraman" çıkarmaya çalıştığını ifade eden Kocasakal, "Şimdi bir bakıyorum kaç gündür kahraman oldu. Şimdiden söylüyorum. Kendi devletini soykırımcı ilan eden, onun yanın da devlete 'katil' ve 'seri katil' diyen, Atatürk'ün askeri olmaktan alerji duyan Canan Kaftancıoğlu'ndan isteseler de istemeseler de bir kahraman çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU KİMİN ADINA NEREDEN KONUŞUYOR?"

Kocasakal sözü Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine getirerek, "Kemal Bey şey demiş 'Arkasında koca bir halk var' O da kendi hüsnü kuruntusu. Kimin adına nereden konuşuyor? Cumhurbaşkanına hakaret suçunda önemli cumhurbaşkanının kim olduğu değil makamdır. Bugün 'A' olur yarın 'B' olur. Şimdi kamu görevlisine görevinden dolayı hakarettir. Bu ifadeleri kim kime söylese bunun tartışılacak bir yönü yok. Bu fiil. (…)" dedi.