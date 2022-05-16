Ümit Kocasakal CHP'nin Kaftancıoğlu şovunu yerden yere vurdu: Kahraman çıkmaz
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve kamu görevlisine hakaret ile devleti alenen aşağılamak suçlarından açılan davalarda aldığı 4 yıl 11 ay hapis cezasını Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onamasının tartışmaları sürüyor. Onama kararı sonrası Kaftancıoğlu’nun ‘kahraman’ olarak lanse edilmesine ise kimi CHP’li isimler tepki gösteriyor. Tepkililerden biri de CHP'li eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal oldu. Kocasakal, katıldığı bir televizyon kanalında Kaftancıoğlu’nun Kılıçdaroğlu tarafından adeta “kahraman” ilan edilmesine tepki göstererek Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nu yerden yere vurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak mahkumiyetine karar verilen davanın Yargıtay 3. Dairesi'nde temyiz incelemesi tamamlandı. Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve kamu görevlisine hakaret ile devleti alenen aşağılamak suçlarından açılan davalarda aldığı 4 yıl 11 ay hapis cezasını Yargıtay 3. Ceza Dairesi onadı. Yargıtay'ın hapis cezasını onama kararı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan İstanbul il binasına CHP'lileri çağırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da il binasındaki destek açıklamasına katıldı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET
Kılıçdaroğlu destek açıklamasında "Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir. Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun" dedi. Bu ifadeleri sonrasında Kılıçdaroğlu sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a getirerek hakaretler savurdu. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Sen ikiyüzlüsün, sen fırsatçısın, sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün ve küstahlığın artık son buluyor. Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun?"
YARGITAY KARARI SONRASI CHP VE HDP EL ELE
Farklı illerde Kaftancıoğlu'na destek açıklamaları yapılırken, Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki basın açıklaması dikkatten kaçmadı. Sosyal medyada protestonun fotoğraflarını paylaşan kimi sosyal medya kullanıcıları alanda yer alan HDP bayrakları ile CHP ile HDP'nin ortaklığının delili olduğu yorumlarını yaptı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise HDP bayrakların CHP'li bayraklarla yan yana olmasına tepki gösterip fotoğraf karesini paylaşarak, "Balıkesir Edremit de CHP ilçe başkanlığı Canan Kaftancıoğlu'na destek için basın açıklaması yapıyor. CHP'den çok HDP'nin bayrakları var. Artık ortaklıklarını gizlemiyorlar…" yorumunda bulundu.
KOCASAKAL, KILIÇDAROĞLU'NU VE KAFTANCIOĞLU'NU YERDEN YERE VURDU
Bu gelişmelerin ardından kimi CHP'li isimler ise Kaftancıoğlu'na tepkisini dile getirdi. CHP'li eski İstanbul Barosu Başkanı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal da tepki gösterenlerdendi. Kocasakal, katıldığı bir televizyon kanalında Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası sonrasında Yargıtay'ın bu kararı onamasını değerlendirdi. Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'ın kararı onaması sonrasında Kılıçdaroğlu tarafından "kahraman" ilan edilmeye çalışıldığının altını çizerek Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi, eleştirmekle kalmadı, adeta yerden yere vurdu.
"KAFTANCIOĞLU'NDAN BİR KAHRAMAN ÇIKMAZ"
Yargıtay kararını onaması sonrasında kimilerinin Kaftancıoğlu'ndan "kahraman" çıkarmaya çalıştığını ifade eden Kocasakal, "Şimdi bir bakıyorum kaç gündür kahraman oldu. Şimdiden söylüyorum. Kendi devletini soykırımcı ilan eden, onun yanın da devlete 'katil' ve 'seri katil' diyen, Atatürk'ün askeri olmaktan alerji duyan Canan Kaftancıoğlu'ndan isteseler de istemeseler de bir kahraman çıkmaz" ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU KİMİN ADINA NEREDEN KONUŞUYOR?"
Kocasakal sözü Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine getirerek, "Kemal Bey şey demiş 'Arkasında koca bir halk var' O da kendi hüsnü kuruntusu. Kimin adına nereden konuşuyor? Cumhurbaşkanına hakaret suçunda önemli cumhurbaşkanının kim olduğu değil makamdır. Bugün 'A' olur yarın 'B' olur. Şimdi kamu görevlisine görevinden dolayı hakarettir. Bu ifadeleri kim kime söylese bunun tartışılacak bir yönü yok. Bu fiil. (…)" dedi.
"BU KARAR NASIL SİYASİ OLUYOR?"
Devlete ve Cumhurbaşkanına hakaretin her yerde suç olduğunu belirten Kocasacal, "Başka bir yere geliyorum. 'Katil devlet, seri katil" bazı kişiler bunu ifade özgürlüğü kapsamında görebilir. Bir şey diyemem. Hukukçu olarak ben bunu tipik bir 301 olarak görürüm. Yani Cumhuriyeti ve devletin organlarını aşağılama. Ve orada da bir şey söyleyeyim yalan söylüyor insanlara. Sadece bu suç tipi bizde varmış gibi… Tek tek sayarım. Almanya'da İtalya'da Polonya'da Fransa'da hepsinde var. O yüzden öyle değil o iş. (…) Üstelik diğerinde cumhurbaşkanına hakarette birçoklarından hepsini elemiş bir taneye ceza vermiş. Bu nasıl siyasi oluyor?" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL oldu? Resmi açıklama geldi mi?
- Benzine zam gelecek mi? 16 Mayıs LPG, mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı ne zaman? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?
- DGS başvuru sınav ücreti ne kadar? 2022 DGS parası nereye, hangi bankaya yatırılacak? İşte ödeme detayları
- Musa Askan Yamak neden öldü? Boksör Musa Askan Yamak kimdir, kaç yaşındaydı? Hayatı ve ölüm nedeni...
- Uzman öğretmenlik başvuru ve sınav ne zaman? MEB eğitim programı konuları nasıl? 2022 yazılı sınav ne zaman yapılacak?
- 19 Mayıs okullar tatil mi? 19-20 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar tatil olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?
- 0,89 ve 0,99 konut kredisi başladı mı? Yeni düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İlk evim konut kredisi şartları
- 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE-TÜFE oranları...
- Kanlı ay tutulması neden olur, yaşanır? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor? Kırmızı ay tutulması başladı mı?
- Yakamoz s245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix ile Yakamoz s245 2. sezon olacak mı?