Son dakika | CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son dakika haberi...CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği bildirildi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yazılı açıklamasında, Bolu Belediye Başkanı Özcan tarafından bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışların CHP Genel Merkezi tarafından hassasiyetle takip edildiğini belirtti.
Tanju Özcan'ın bu kapsamda pek çok kez sözlü olarak uyarıldığını vurgulayan Torun, şunları kaydetti:
"Ayrıca, bir kadın hemşerisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş ve 'uyarı' ile cezalandırılmıştır. Tanju Özcan'ın 'uyarı' cezasının ardından 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi Toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar nedeniyle 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK
Tanju Özcan ile ilgili kararın henüz Yüksek Disiplin Kuruluna ulaşmadığı belirtildi. Kararın ulaşmasının ardından toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan'dan konuyla ilgili savunmasını isteyecek. Özcan'ın savunmasını sunmasının ardından tekrar toplanacak Yüksek Disiplin Kurulu, kararını açıklayacak.
Kesin ihraç talebinin "tedbirli" olması nedeniyle Özcan'ın CHP adına iş ve işlemde bulunması engelleniyor.
NE OLMUŞTU!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ahlak sınırlarını yok sayan hareket! Bir kadına böyle konuşulur mu!
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan; çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istediği anıyı anlatan Özcan, çirkin imasıyla hedeflerin odak noktası oldu. Özcan yine eleştiri oklarını üzerine çeken bir skandala daha imza attı. CHP'li Başkan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." dedi.
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