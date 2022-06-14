Son dakika | CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

"Ayrıca, bir kadın hemşerisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş ve 'uyarı' ile cezalandırılmıştır. Tanju Özcan'ın 'uyarı' cezasının ardından 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi Toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar nedeniyle 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."