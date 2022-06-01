AK Partili üye Hacer Çınar, CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan korunacak! Türkiye tarihinde bir ilk...
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Mayıs Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda AK Partili üye Hacer Çınar'a yönelik kullandığı ifadeler büyük tepki toplamıştı. Bolu Belediyesi meclis üyesi Hacer Çınar, kendisine ahlaksızlık eden belediye başkanı Özcan'a karşı koruma kararı talep etti. Mahkeme; gerekçe kısmında; mağdur kadının iffetine saldırı gerçekleştiği ve psikolojik şiddet uygulandığı gibi maddelerin yer aldığı kararda, önleyici tedbir kararının kabul edildiğini duyurdu. Bu kararlar birlikte “Kadına Karşı Şiddet Yasası” kapsamında Türkiye'de ilk kez bir belediye meclis üyesinin belediye başkanından korunmasına karara imza atılmış oldu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, belediye meclisindeki oylama sırasında el kaldıran meclis üyesi Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri sonrası Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı.
TÜRKİYE'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ: "AK PARTİLİ KADIN ÜYE CHP'Lİ BAŞKANDAN KORUNACAK"
Mahkeme, Çınar'ın 'tedbir' talebini kabul etti ve böylece Kadına Karşı Şiddet Yasası kapsamında Türkiye'de ilk kez bir belediye meclis üyesinin belediye başkanından korunmasına karar verilmiş oldu.
(Fotoğrafta: AK Partili üye Hacer Çınar)
"PSİKOLOJİK ŞİDDET VE İFFETE SALDIRI"
Verilen kararın gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:
"Belediye meclis toplantısında görüşülen konu hakkında yapılan açık oylamada mağdurun el kaldırarak oy kullandığı, aleyhine tedbir talep olunanın mağdurun oy kullanma sırasındaki hakaretini kendisine el sallama olarak yorumlandığı ve ''Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi , Allah Allah... Ama ayıp oluyor böyle el sallamak falan, ben evli barklı adamım öyle şey olmaz canım.'' şeklinde beyanda bulunduğu, mağdurun söyleme karşı rahatsızlığını dile getirir şekilde beyanda bulunduğu, olayla ilgili 31 Mayıs tarihli paylaşımda da olaya dair, 'Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum' şeklinde paylaşımda bulunduğu dikkate alındığında ve mağdurun el kaldırarak oy kullanma fiilinin belediye meclis oturumunda gerçekleşmesi, olay esnasında aleyhine tedbir talep olunanın yorumladığı şekilde el sallama gibi bir eylemin gerçekleşmesinin hayatın olağan akışına aykırı olması, iffetine saldırı gerçekleştiğine, mağdurun kendisine ilgi gösterir mahiyette davranışta bulunduğuna yönelik ithamda bulunmasının mağdur yönünden küçük düşürücü söz ve davranış niteliğinde bulunduğu birlikte değerlendirildiğinde mağdur kadına karşı psikolojik şiddet kapsamında kaldığı ve eylemin sosyal medya, iletişim aracıyla gerçekleştiği kanaatiyle Tanju Özcan hakkında önleyici tedbir kararı vermek gerekmiştir." denildi.
ÖZCAN'IN EYLEMLERİ DEVAM EDERSE HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR
Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından verilen ve Tanju Özcan'ın eylemini ilk devam ettirmesi halinde 10 güne kadar, daha sonra karara yönelik her aykırı hareketinde ise 30 güne kadar hapis cezası verilebileceğinin belirtildiği karar ise şu şekilde:
"Tanju Özcan'ın hakkında verilen karar, korunan Hacer Çınar'a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, aleyhine önleyici tedbir istenilen Tanju Özcan'ın korunan Hacer Çınar'ı iletişim araçları ile veya sair suretle rahatsız etmemesine, şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin devam edeceğinin anlaşılacağı hallerde re'sen veya talep üzerine tedbir süresinin veya şeklinin değiştirilebileceğinin, kaldırılabileceğinin veya aynen devamına karar verilebileceğinin ihtar olunmasına, aleyhine önleyici tedbir kararlarına aykırı hareket etmesi halinde üç günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırı hareketin her tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına karar verileceğinin bu kararın tebliğ sureti ile şiddet uygulayana ihtar olunmuş sayılmasına, iş bu tedbirin 30 gün süre ile geçerli sayılmasına karar verilmiştir."
ÖZCAN NE DEMİŞTİ?
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı.
Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." demişti.
İŞTE MAHKEME KARARI
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