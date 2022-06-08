CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tepkiler sürüyor! HAK-İŞ üyelerinden protesto: Hacer Çınar’ın haklı mücadelesinde yanındayız





Başkan Özcan'ın sözleri daha önce 2 kez belediye önünde protesto edildi. Bu kez de HAK-İŞ üyeleri, belediye önünde toplanarak, Özcan'a sözlerinden dolayı tepki gösterdi.

Hacer Çınar da protestoya katılırken, basın açıklamasını okuyan HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "Şiddetin siyaseti ve cinsiyeti yoktur. Şiddet şiddettir. Psikolojik şiddete ve tacize maruz kalan Bolu İl Başkanımız, Bolu Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşımız Hacer Çınar'a destek olmak için buradayız.