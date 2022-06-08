CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepkiler sürüyor! HAK-İŞ üyelerinden protesto: Hacer Çınar’ın haklı mücadelesinde yanındayız
Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan’ın belediye meclis toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik söylediği, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri, belediyenin önünde toplanan HAK-İŞ üyeleri tarafından protesto edildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" dedi.
Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı.
Başkan Özcan'ın sözleri daha önce 2 kez belediye önünde protesto edildi. Bu kez de HAK-İŞ üyeleri, belediye önünde toplanarak, Özcan'a sözlerinden dolayı tepki gösterdi.
Hacer Çınar da protestoya katılırken, basın açıklamasını okuyan HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "Şiddetin siyaseti ve cinsiyeti yoktur. Şiddet şiddettir. Psikolojik şiddete ve tacize maruz kalan Bolu İl Başkanımız, Bolu Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşımız Hacer Çınar'a destek olmak için buradayız.
Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı bir kadına, bir emekçiye en başında bir insana yönelik ahlak dışı ifadeleri nedeniyle kınıyoruz. HAK-İŞ olarak tüm gücümüzle Hacer Çınar'ın haklı mücadelesinde yanındayız ve destekçisiyiz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı
- Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi
- Son dakika: Ankara'da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı: "Mansur Yavaş nerede acaba?"
- Son dakika: İstanbul'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü: PKK paçavralarıyla yapılan gösterilerin artması tesadüf değil
- Kiralar düşecek mi? 2022 yeni kira düzenlemesi sonrası ev kira fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- 8 Haziran dolar yorumları: Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL?
- Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra'dan Pekin'e uzanıyor
- Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!
- Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Engelli memur adayları heyecanla bekliyor! EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih takvimini açıkladı mı?
- Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? 2022 GS Başkan adayları kimler? Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı takvimi...