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CHP'li Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto eden kadınlara böyle yanıt verdi

CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Mayıs Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda AK Partili üye Hacer Çınar'a yönelik kullandığı ifadeler büyük tepki toplamıştı. CHP'li Özcan özür dilemek yerine bir de sosyal medyadan "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" ifadeleriyle açıklama yaptı. Belediye binası önünde protestolarına devam kadınlara, Özcan, el sallayıp dans ederek yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 16:53
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CHP’li Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto eden kadınlara böyle yanıt verdi

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" dedi.

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CHP’li Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto eden kadınlara böyle yanıt verdi

Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı.

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CHP’li Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto eden kadınlara böyle yanıt verdi

Başkan Özcan'ın bu paylaşımı da tepki çekti. Yaşananların ardından Hacer Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı. Tanju Özcan'ın sözlerini psikolojik şiddet kabul eden mahkeme, Çınar'ın 'tedbir' talebini kabul etti.

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CHP’li Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto eden kadınlara böyle yanıt verdi

PROTESTOLARA DANS EDEREK EŞLİK ETTİ

Dün gerçekleştirilen protesto gösterilerinin ardından bugün de Hacer Çınar'ın il temsilcisi olduğu Öz Sağlık İş Sendikası protestoda bulundu. Katılımcılar, 'Eline, beline, diline hakim ol' sloganları attı, 'Terbiyesiz Tanju Özcan' yazılı dövizler taşıdı.

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CHP’li Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto eden kadınlara böyle yanıt verdi

Protesto gösterisini makam odasının penceresinden izleyen Özcan, eylem sırasında aleyhine atılan sloganlara eşlik edip, ritim tuttu, el sallayarak dans etti.