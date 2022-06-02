CHP'li Tanju Özcan ahlaksız sözlerini protesto eden kadınlara böyle yanıt verdi

CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Mayıs Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda AK Partili üye Hacer Çınar'a yönelik kullandığı ifadeler büyük tepki toplamıştı. CHP'li Özcan özür dilemek yerine bir de sosyal medyadan "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" ifadeleriyle açıklama yaptı. Belediye binası önünde protestolarına devam kadınlara, Özcan, el sallayıp dans ederek yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 16:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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