Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

Hem Ankara hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları sel taşkınlarını, doğal olayları vurgun yemişçesine seyretmiştir. Meteoroloji uyarılarına rağmen hiçbir adım atılmamış hiçbir önlem alınmamıştır. Basiretsiz ve beceriksiz belediye yönetimleri bir kez daha sınıfta kalmıştır.Göz göre göre vatandaşlarımızı yüzüstü bırakmışlardır