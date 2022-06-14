Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. ABD askerlerinin teröristlerle devriye yapmasına tepki gösteren Bahçeli, "Kararınızı verin. Dost musunuz, düşman mı?" şeklinde konuştu. Bahçeli, DBP'li vekilin Türk polisine saldırmasına da tepki göstererek dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu şırmattıklarına sesin neden çıkmıyor?" diyerek seslendi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:
Türkiye, zillete düşmüş siyasetçileri hak etmemektedir. Beldiye yönetimi laf üretme, polemik yapma yeri değildir. Millete layıkıyla hizmet etme merciidir. Tam tersi bir niyet ve siyaset içinde olanlara da milletimiz gereken cevabı verecektir. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.
Van'da 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çok büyük bir alanda hissedilmiştir. Vanlı kardeşlerimize çok geçmiş olsun diyorum.
Ayrıca İtalya'nın Lucca kentinde, Eczacıbaşı'nda görev yapan 4 vatandaşımızın da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Ailelerine ve Eczacıbaşı Holding'e başsağlığı diliyorum.
CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ
Hem Ankara hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları sel taşkınlarını, doğal olayları vurgun yemişçesine seyretmiştir. Meteoroloji uyarılarına rağmen hiçbir adım atılmamış hiçbir önlem alınmamıştır. Basiretsiz ve beceriksiz belediye yönetimleri bir kez daha sınıfta kalmıştır.Göz göre göre vatandaşlarımızı yüzüstü bırakmışlardır
ABD'YE TERÖR TEPKİSİ
Terörle mücadelede karşımızda yalnızca teröristler yoktur. Ardında teröristlere ikmal ve ikbal kaynağı olan üniformasız barbarlar vardır. Teröristlerle gezenlerin hangi müttefiklik hukukundan bahsetmeye yüzü olacaktır? Terörle mücadele karşımızda yalnızca teröristler yoktur. Teröristler kukla, kuklacılar ise mazisi kapkara odaklardır. Kamışlı'da ABD askerleri ile PYD/PKK'lı teröristlerin beraber devriye atması neyin mesajıdır? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi vardı?
Bizim endişelerimizin hukuku sırf Finlandiya ve İsveç ile sınırlı değil. ABD'nin bölücü terör örgütü can ciğer kuzu sarması halinde bulunması izahı çok zor olacak ikiyüzlülüktür, asıl endişemiz bu sinsiliktir. Türk milleti dostun da düşmanın da mert olmasını bekler. Çünkü Türk milleti merttir.
Türkye'nin terörle mücadeleden dönüşü yoktur.
DBP MİLLETVEKİLİ'NİN POLİSE YUMRUK ATMASI
PKK kontenjanından Meclis'e giren bir vekil polisimize yumruk sallamıştır. Toplumsal huzuru bozmak isteyenler bu milletin mensubu olmaz. Hem devletimizden maaş alacaklar, hem de devlete ve milletimize iftiralar atacaklar... Bunların Meclis'te görev yapması zulümdür. İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran, saldıran milletvekili müsvettelerinin TBMM'de yeri olamaz. Bunların dokunulmazlığı derhal kaldırılmalıdır.
KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ
Şımarttıklarının yaptıklarına göz mü yumacaksın, sesin neden çıkmıyor? Terörle mücadelenin safında mısın, değil misin? Bu sorulara cevap vermen milletimizin en doğal beklentisidir. CHP yönetimi sırat köprüsündedir.
YUNANİSTAN İLE ADALAR GERİLİMİ
Yunanistan'a en etkili mesa, Efes-2022 tatbikatı ile verilmiştir. Türkiye'ye düşmanca bakanları uyarıyorum, kahramanlar vatan nöbetindedir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- %39.67 zam kesinleşti! SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 Temmuz zammı son durum...
- Disney Plus Türkiye abonelik ücreti ne kadar? 2022 Disney Plus üyelik aylık paket ücreti kaç TL? Disney+ içerikleri...
- Akaryakıt zammı son dakika: 14 Haziran benzin ve motorine zam var mı? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot fiyatları...
- Hakim savcı atamaları son dakika: 2022 HSK görev yeri değişen hakim ve savcıların isim listesi ve yeni görev yerleri
- 14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama!
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı 9 bilişim personeli alacak
- DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- E-Karne ne zaman ne zaman görüntülenecek? e-Okul VBS 2. dönem not girişi bitti mi, e-Okul kapanacak mı?
- Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti
- Motorine zam var mı, gelecek mi? 13 Haziran bu gece motorine zam olacak mı? İl il motorin ve benzin fiyatları...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
- Karadeniz gazında tarihi gün... Fiyatlara nasıl yansıyacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı