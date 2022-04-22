Yerli uydu TÜRKSAT 6A ilk kez A Haber’de

Türkiye, uzayda uydusu olan dünyanın on ülkesinden biri olmaya hazırlanıyor. 2023'te uzaya fırlatılacak olan yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın entegrasyon çalışmaları son aşamaya geldi. A Haber ekibi Ankara'da milli uydunun üretildiği TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne gitti. Yerli uyduyu ilk kez ekibimiz görüntüledi.

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