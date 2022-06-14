Meteoroloji'den 32 il için peş peşe sağanak ve sel uyarısı! İstanbul ve Ankara listede mi? İşte 5 günlük hava durumu
Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu raporunda 32 il için önemli uyarılar yapıldı. Yurdun İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yağmur ve sel baskını beklenen onlarca kent açıklandı. Peki lisetede Ankara ve İstanbul var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü onlarca il için dolu ve sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul ve Ankaralıların merakla beklediği 5 günlük hava durumu tahmini Meteoroloji'nin resmi internet sitesi tarafından yayımlandı. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında toplam 32 il için peş peşe uyarılar geldi.
DOLU, SEL YILDIRIM AÇIKLAMASI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Haziran 2022 Salı günü olmak üzere 5 günlük hava durumunu açıkladı. Özellikle yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat), Antalya'nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
32 İL İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI
Günlük tahmin raporuna göre şu bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görecek: Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Muğla, Sinop, Van, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis.
Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kodla yaptığı uyarıların ardından belirtilen bölgelerdeki yağışların kuvvetli olacağı ifade edildi. Sadece 14 Haziran için değil Meteoroloji hafta içi için genel bir rapor paylaşımı yaptı. İşte 5 günlük hava durumu paylaşımı.
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