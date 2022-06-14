Meteoroloji’den 32 il için peş peşe sağanak ve sel uyarısı! İstanbul ve Ankara listede mi? İşte 5 günlük hava durumu

DOLU, SEL YILDIRIM AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Haziran 2022 Salı günü olmak üzere 5 günlük hava durumunu açıkladı. Özellikle yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat), Antalya'nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.