Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz’e sert tepki: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

Özellikle bir milletvekilinin görevini yapmaya çalışan bir güvenlik görevlisine karşı bu muameleyi yapmış olması, kamuoyunda da toplumda da infial uyandıran bir suçtur. Bu bakımdan benim şahsi kanaatim bu konuyla ilgili olarak bence dokunulmazlığın kaldırılması gerekir.

Meclis Başkanlığına geldiği takdirde biz bunu Karma Komisyonuna havale ediyoruz. Karma Komisyonda daha sonra yetki ve Genel Kurulda. Bu konuda ancak şahsi görüşümü söyleyebilirim. Böyle bir suç konusunda bence dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir. Bir milletvekilinin polise karşı bu şekilde bir hareketi asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Tamamen haddini bilmezliktir.







