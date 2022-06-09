Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Türksat 5B açıklaması! Başkan Erdoğan da katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaşan Türksat 5B'nin, performans ve yörünge testlerinin başarıyla tamamlandığını dile getirerek, "Uydumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 84 milyonun katılımıyla 14 Haziran'da Türksat 5B'yi hizmete alacağız." dedi.

Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet tarihine kazınan gelişmelere hep birlikte şahit olduklarını belirterek, 100 yılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdıklarını, şimdi de Türkiye'nin uydu ve uzay maratonunda önemli bir yeni gelişmeye daha tanıklık etmek için gün saydıklarını ifade etti.

Haberleşme gibi stratejik bir alanda, verinin milli imkanlarla elde edilmesinin, saklanmasının her geçen gün daha da önem kazandığı bir zamanda yapacakları atılımın kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5B haberleşme uydusunun yörünge yolculuğunun 19 Aralık 2021'de başladığını anımsattı.