Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Türksat 5B ve Türksat 6A açıklaması! Faaliyetler tamamlandı

Karaismailoğlu, "Anavatan" ve "Mavi Vatan"da olduğu gibi "Uzay Vatan"da da Türkiye'yi yarınlara taşımak için çalışmalara devam ettiklerine dikkati çekerek 100 yılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdıklarını kaydetti. Son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanları için 172 milyar dolar yatırım yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Karaismailoğlu, proje ve yatırımların hız kesmeden sürdüğüne işaret ederek Türkiye'nin bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uyduyu uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirtti.