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İşçilerin isyanı büyüyor! CHP'li İBB Ağaç AŞ'den çıkarılan emekçilerden Ekrem İmamoğlu'na tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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İşçilerin isyanı büyüyor! CHP’li İBB Ağaç AŞ’den çıkarılan emekçilerden Ekrem İmamoğlu’na tepki

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç AŞ'den çeşitli bahanelerle çıkartıldıklarını belirten işçiler, Saraçhane Parkı'ndaki eylemlerine devam ediyor. 130 kişinin işten çıkartıldığını belirten işçiler, sonuç alamamaları halinde eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası üyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ'den çıkartılan işçilerin Saraçhane Parkı'ndaki bekleyişleri sürüyor.

Bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkartıldığını belirten işçiler, temsilcilerinin İBB binasında görüşmeye geçtiğini söyledi.

Parkta sabahladıklarını dile getiren işçiler, sonuç alamamaları halinde eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Bazı işçiler çimlere uzanıp uyurken, bazıları da şarkı söyleyerek zaman geçirdi.

İBB ÖNÜNDE İSYAN

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç AŞ'den çeşitli bahanelerle çıkartıldıklarını belirten işçiler, Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yaparak Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar atan gruptakiler, olaysız şekilde dağıldı.

DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) üyeleri ile İBB Ağaç AŞ'den çıkartılan işçiler, Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan BTO-Sen Genel Başkanı Ayvaz Şeker, bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkartıldığının kendilerine bildirildiğini anlattı.

Ağaç AŞ işçilerinin İstanbul'un yeşilliğini koruduğunu ve güzelleştirdiğini belirten Şeker, "Daha önce görüşmeler yapılarak 'Belki aşarız' dedik konuları. Üç tane ayrı talebimiz vardı. Birincisi, işten atılanların işe alınması. İkincisi, asgari ücretin üzerine iyileştirme. Üçüncüsü de iş yerinde işçilere mobbing uygulayan, ikna odalarına getiren, baskı yapan şef ve mühendislerle ilgili bir yargıya intikal etmesi gereken, soruşturma açılması gereken konular." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar atan gruptakiler, olaysız şekilde dağıldı.

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