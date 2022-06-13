13 Haziran 2022, Pazartesi
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Son dakika: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç AŞ'den çıkarılan işçilerden eylem! Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki
Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç AŞ'den çeşitli bahanelerle çıkartıldıklarını belirten işçiler, Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yaparak Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar atan gruptakiler, olaysız şekilde dağıldı.