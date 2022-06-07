07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Haliç kahverengiye boyandı! Vatandaştan İBB'ye tepki geldi: "Bu su masmaviydi zamanında"

Haliç kahverengiye boyandı! Vatandaştan İBB'ye tepki geldi: "Bu su masmaviydi zamanında"

İstanbul'un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye boyandı. Kahverengine dönen Haliç, drone ile havadan görüntülendi. Eskiden suyun mavi olduğunu, bugün ise kötü bir duruma geldiğini belirten vatandaş, "Ben burada doğdum büyüdüm. Geçenlerde burası baya kıpkırmızıydı. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Buraya ilgi yok. Temizliyoruz falan diyorlar ama maalesef öyle bir şey yok." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 07.06.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 14:01
  • 1
  • 7
Haliç kahverengiye boyandı! Vatandaştan İBB’ye tepki geldi: Bu su masmaviydi zamanında

"Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin zaman zaman kahverengine boyandığı gözlendi. Ağırlıklı olarak adacıkların olduğu bölgede yoğunlaşan renk değişikliğiyle birlikte pis koku da yayılmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Haliç kahverengiye boyandı! Vatandaştan İBB’ye tepki geldi: Bu su masmaviydi zamanında

Vatandaşlar, CHP'li İBB'nin Haliç'e gereken özeni göstermemesinden yakındı.

  • 3
  • 7
Haliç kahverengiye boyandı! Vatandaştan İBB’ye tepki geldi: Bu su masmaviydi zamanında

KOKUDAN, GÖRÜNTÜDEN RAHATSIZLAR

Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olarak Haliç'in temizlenmesini istediklerini söyledi. Çevre kirliliğinin de gözlemlendiği Haliç, drone ile havadan görüntülendi.

  • 4
  • 7
Haliç kahverengiye boyandı! Vatandaştan İBB’ye tepki geldi: Bu su masmaviydi zamanında

"TEMİZLİYORUZ FALAN DİYORLAR AMA MAALESEF ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Önceden suyun masmavi olduğunu şimdiyse kötü bir hale dönüştüğünü belirten Bünyamin Köseoğlu, "Ben burada doğdum büyüdüm. Geçenlerde burası baya kıpkırmızıydı. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Buraya ilgi yok. Temizliyoruz falan diyorlar ama maalesef öyle bir şey yok. Ben göremiyorum. Ne temizleme var ne bir şey. Sadece gösteriş başka bir şey yok. Bu pis kokuda yürüyoruz. İstanbul kaybetti yani yazık. Burası böyle değildi. Bu su masmaviydi zamanında. Demek ki millet böyle layık gördü" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 7
Haliç kahverengiye boyandı! Vatandaştan İBB’ye tepki geldi: Bu su masmaviydi zamanında

"KOKU İÇİNDE NEFES ALALIM"

Temiz ve güzel kokmasını sağlayacak imkanların olduğunu ama yapılmadığını dile getiren Emine Topçu, "Daha temiz olmasını daha güzel kokmasını isteriz. Bu kadar yapabildiler. Daha iyisini yapabilirler. İhtiyacımız var böyle daha güzel daha temiz koku içinde nefes alalım. İşte imkanlar var ama yapılmıyor. Daha iyi olmasını isteriz" diye konuştu.