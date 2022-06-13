Son dakika: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç AŞ'den çıkarılan işçilerden eylem! Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki
Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç AŞ'den çeşitli bahanelerle çıkartıldıklarını belirten işçiler, Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yaparak Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar atan gruptakiler, olaysız şekilde dağıldı.
DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) üyeleri ile İBB Ağaç AŞ'den çıkartılan işçiler, Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.
Grup adına açıklama yapan BTO-Sen Genel Başkanı Ayvaz Şeker, bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkartıldığının kendilerine bildirildiğini anlattı.
Ağaç AŞ işçilerinin İstanbul'un yeşilliğini koruduğunu ve güzelleştirdiğini belirten Şeker, "Daha önce görüşmeler yapılarak 'Belki aşarız' dedik konuları. Üç tane ayrı talebimiz vardı. Birincisi, işten atılanların işe alınması. İkincisi, asgari ücretin üzerine iyileştirme. Üçüncüsü de iş yerinde işçilere mobbing uygulayan, ikna odalarına getiren, baskı yapan şef ve mühendislerle ilgili bir yargıya intikal etmesi gereken, soruşturma açılması gereken konular." diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar atan gruptakiler, olaysız şekilde dağıldı.
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