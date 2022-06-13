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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile telefonda görüştü. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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