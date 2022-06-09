Son dakika: Vatandaşın borcunu ödemeyen Kadıköy Belediyesi'ne haciz! CHP'li Başkan Şerdil Dara Odabaşı'na şok
GÜNDEM Sabah
Son dakika: Kadıköy Belediyesi vatandaşın 2 milyon 156 bin 145 TL borcunu ödemedi bu sepeble CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki koltuk takımları ve yemek masası haczedildi.
SON DAKİKA: CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki koltuğu, koltuk takımları ve yemek masası 5 vatandaşın alacakları nedeniyle haczedildi.
İCRA UYGULANDI
İstanbul Anadolu 21. İcra Hukuk Mahkemesi; V.A., H.K., S.K., F.F., ve S.G.'nin Kadıköye Belediyesi'nden 2 milyon 156 bin 145 TL alacaklı olduğuna hükmetti.
İcra işlemi Kadıköy Belediyesi'nde uygulandı.
KADIKÖY BELEDİYESİ'NE HACİZ! BAŞKAN ODABAŞI'NA ŞOK
Polis eşliğinde Kadıköy Belediyesi'ne gelen icra memurları, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasına geçti. Makam odasında bulunan koltuk takımları, sandalye ve yemek masası haczedildi.
Haczedilen malların yediemine bırakıldığı öğrenildi.
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