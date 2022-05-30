CHP’li Kadıköy Belediyesi dizi yapımcılarını da rüşvete zorlamış! Yeni detaylar ortaya çıktı

"KADIKÖY BELEDİYESİ HAYALET ŞEHİR GİBİ"

Fox Tv'de yayınlanan 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinin yapımcısı Resul E. ise ifadesinde emniyet ve valilikten çekim izni almalarına rağmen zabıtaların resmi formayla gelip set ekibine bağırdığını söyleyerek "Bizi Kadıköy'de barındırmayacaklarını söylediler ve bin lira para istediler. Kameralarımızı almakla bizi tehdit ettiler. Benden rüşvet olarak para istediler, ben de işimiz bozulmasın diye verdim. Belediyeye gidip şikayet de ettim ama kimse ilgilenmedi. Biz dizi çektiğimiz için diğer belediyelere de gidiyoruz. O belediyeler kalabalık oluyor ama Kadıköy Belediyesi hayalet şehir gibi, çalışan kimse yok. Dilerseniz gidip bakabilirsiniz" şeklinde konuştu.