CHP'li Kadıköy Belediyesi dizi yapımcılarını da rüşvete zorlamış! Yeni detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturması devam ederken yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına şüpheli olarak giren 2 ünlü dizi yapımcısının de zabıtalara rüşvet verdiği belirlendi. Zabıtaların kendilerinden rüşvet istediğini söyleyen Timur A., Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'a bu kişileri şikayet ettiğini ancak ilgilenilmediğini aktardı.
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta memurlarının kurduğu rüşvet çarkı ülke gündemine bomba gibi düştü.
Ortaya çıkan rüşvet skandalı sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı, gözaltına alınan 160 şüpheli geçtiğimiz cuma adliyeye getirilmişti. Şüphelilerden 32'si ise adli makamlarca tutuklandı.
ÜNLÜ DİZİLERİN YAPIMCILARINA ÇÖKTÜLER
Rüşvet skandalı soruşturmasında yeni detaylar da gün yüzüne çıktı. Savcılığın rüşvet dosyasına şüpheli sıfatıyla giren 2 ünlü yapımcının da belediyede zabıta olan diğer şüphelilere rüşvet verdiği tespit edildi. Şüpheli yapımcılardan birinin Fox TV'de yayınlanan, 'Evlilik Hakkında Her şey' dizisinin yapımcısı olduğu, diğerinin ise yine aynı kanalda yayınlanan 'Sana Bir Sır Vereceğim' ve 'Aile', 'Çilek Kokusu' gibi ünlü dizilerin yapımcılığını yapmış olduğu anlaşıldı.
SET EKİPMANLARINA EL KOYMAKLA TEHDİT ETMİŞLER
Dizi yapımcılığı yapan şüpheli Timur A. ifadesinde, Cavit isimli zabıtanın kendisinden zorla para istediğini belirterek "Araplara bir sinema filmi çekiyorum. Daha önce para istediklerinde polis çağırdım. Kaldırıma çay koyamazsın, jeneratörden çok ses çıkıyor gibi nedenlerle geliyorlardı" dedi.
ÜSKÜDAR BEYOĞLU'NDA DA ÇALIŞTIK AMA HİÇ BİR SIKINTI YAŞAMADIK
Belediyeye iki kez gittiğini ve CHP'li Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'a 'Bizden haraç istiyorlar' dediğini aktaran yapımcı şüpheli Timur A., " Söyledim ama ilgilenmediler. Sonra zabıtalar yine sete gelip ışıklara, kameralara, karavanlara el koymak istediler. Üsküdar ve Beyoğlu belediyelerinde de çalıştık ama hiçbir sıkıntı yaşamadık, hep Kadıköy'de sıkıntı yaşadık. Bizi tehdit ettiler" dedi.
"KADIKÖY BELEDİYESİ HAYALET ŞEHİR GİBİ"
Fox Tv'de yayınlanan 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinin yapımcısı Resul E. ise ifadesinde emniyet ve valilikten çekim izni almalarına rağmen zabıtaların resmi formayla gelip set ekibine bağırdığını söyleyerek "Bizi Kadıköy'de barındırmayacaklarını söylediler ve bin lira para istediler. Kameralarımızı almakla bizi tehdit ettiler. Benden rüşvet olarak para istediler, ben de işimiz bozulmasın diye verdim. Belediyeye gidip şikayet de ettim ama kimse ilgilenmedi. Biz dizi çektiğimiz için diğer belediyelere de gidiyoruz. O belediyeler kalabalık oluyor ama Kadıköy Belediyesi hayalet şehir gibi, çalışan kimse yok. Dilerseniz gidip bakabilirsiniz" şeklinde konuştu.
GÜVENCE BEDELİ ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savunmalarının ardından şüpheli sıfatındaki 2 yapımcının de yurt dışına çıkamama ve 165 bin lira güvence bedelini yatırma şartlarıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
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