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Son dakika: Sosyal medya ve İnternet haberciliği düzenlemesi TBMM'de! Görüşmeler başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Son dakika: Sosyal medya ve İnternet haberciliği düzenlemesi TBMM’de! Görüşmeler başladı

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Adalet Komisyonu'nda başlandı.

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