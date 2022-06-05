Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! 3 belediye çalışanı uyuşturucu taciri çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde denetim yapılmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Şirket çalışanlarının uyuşturucu ticareti yaptıkları düzenlenen operasyonlar ve tutuklamalarla gözler önüne serildi. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren BELKO ve BELKA şirketlerinde çalışan iki kişinin uyuşturucu ticaretinden tutuklanmasının ardından belediyenin başka bir şirketi ANFA’da bahçe bakım elemanı olarak çalışan Emre K. da uyuşturucu ticaretinden yakalandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde denetim yapılmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Şirket çalışanlarının uyuşturucu ticareti yaptıkları düzenlenen operasyonlar ve tutuklamalar ile gözler önüne serdi.
SUÇ MAKİNASI ÇIKMIŞTI
Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BELKO şirketinde şef olan Recep Koyuncu, 2020 aralık ayında uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanmıştı. K.'nın tam bir suç makinası olduğu ortaya çıkmıştı. 2019 yerel seçimler öncesi Mansur Yavaş'ın seçim koordinasyon merkezinde oy toplamak için çalıştıktan sonra işe alınan K.'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartını yere atıp üstünde küfür ettiği için gözaltına alındığını, 2012 yılından bu yana da fuhuşa teşvik, kadına şiddet, cinsel taciz, uyuşturucu madde ticareti gibi 19 farklı suç kaydının olduğu tespit edilmişti.
BELEDİYEYE AİT KONTEYNERDE UYUŞTURUCU SATTI
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olarak il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin veya kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELKA' da çalışan Şener D.'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan konteynerde uyuşturucu madde sattığı ortaya çıkmıştı.
UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN SUÇ KAYDI ÇIKTI
Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında Uyuşturucu veya "Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan yasal işlem yapılan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Selim Yağcı beyanında kendisine İstanbul'dan uyuşturucuyu Emre K.'ın getirdiğini iddia etti.
Emre K.'ın, 2020 haziran ayından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ANFA'DA bahçe bakım elemanı olarak çalıştığı ortaya çıktı. ANFA çalışanının ayrıca uyuşturucu ticareti yapma ve 3 adet asayiş kaydı olduğu öğrenildi.
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