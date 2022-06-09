Çekmeköy Belediyesinden "Çekmeköy’de park yapılaşmaya açılıyor" iddialarına flaş yanıt

21 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1486 sayılı meclis kararı ile Çekmeköy Belediyesi'ne devredilen kapalı pazarın yanında bulunan alan; 29.11.2021 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı'nda "Belediye Hizmet Alanı" lejantında kalmaktadır.

"NE İLÇENİN EN BÜYÜK NE DE İKİNCİ BÜYÜK PARKIDIR"

Toplam 6 bin 837 metrekare olan bu alanın 4 bin 141 m2'si belediye hizmet alanıdır. Belediye hizmet alanın içerisinde bulunan 2 bin 696 metrekareye ise semt pazarı yapılması planlanmıştır. Ayrıca bu alanda betonarme bir imalat yapılmayacağından etrafı açık şekilde yeşil alanları ile birlikte kullanılacağı için deprem toplanma alanı olarak da kullanılmaya devam edilecektir. Yukarda belirtilen teslim tarihinden itibaren bu alan alışveriş yapan vatandaşlar için bir dinlenme alanı olarak tahsis edilmiştir. Bölgede kurulan semt pazarlarından alınan şikayetler ve yaşanan sorunlar değerlendirilerek çalışmalara başlanmıştır. Kaldı ki bu dinlenme alanı tüm Çekmeköylülerin bildiği gibi ne ilçenin en büyük ne de ikinci büyük parkıdır.