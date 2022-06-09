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Haberler Galeri Sağanak yağmurda asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı: İşte Ankara Büyükşehir Belediyesine sel tepkisi!

Sağanak yağmurda asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı: İşte Ankara Büyükşehir Belediyesine sel tepkisi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler, 30 ton asfaltla Karakeçili Caddesi'ne geldiği öğrenildi. İşçiler, sağanak yağmur yağınca asfalt arabada donmaması için ilginç girişimde bulundu ve yerdeki suyun içine asfaltı dökme talimatı aldı. Öte yandan Ankara'da sel tehlikyesi hala geçmiş değil çünkü 1 hafta boyunca özellikle akşamları yağış devam edecek. Dün ve önceki gün kabusu yaşayan Ankaralılara mikrofon uzattık. İşte A Haber mikrofonuna yaşadıklarını anlatan Ankaralılar...

Giriş Tarihi: 09.06.2022 18:38 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 18:48
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Sağanak yağmurda asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı: İşte Ankara Büyükşehir Belediyesine sel tepkisi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen sağanak yağış uyarılarına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Keçiören ilçesinde asfalt çalışması yaptığı ortaya çıktı.

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Sağanak yağmurda asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı: İşte Ankara Büyükşehir Belediyesine sel tepkisi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, 7 Haziran günü Keçiören ilçesi Karakeçili Caddesi'ne asfalt çalışmasına geldiği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler, sağanak yağmur yağacağını uyarılarına rağmen 30 ton asfaltla Karakeçili Caddesi'ne geldiği ifade edildi.

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Sağanak yağmurda asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı: İşte Ankara Büyükşehir Belediyesine sel tepkisi!

İşçilerin tüm uyarılarına rağmen, sağanak yağmur yağınca asfalt arabada donmaması için yetkililer ilginç girişimde bulundu ve yerdeki suyun içine asfaltı döktürdü.

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Sağanak yağmurda asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı: İşte Ankara Büyükşehir Belediyesine sel tepkisi!

Keçiören ilçesinden sorumlu asfalt sorumlusu şefin vatandaşların kendisini görüntülememesi için uzakta kaldığı öğrenildi.

"87 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI VAR"
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt çalışmalarıyla belediyeyi 87 milyon TL zarara yol açtığı belgelenmişti.

Sayıştay raporunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihale yasasını ihlal ederek 15 ayrı taşerona yaptırdığı asfaltın, 1 yıl geçmeden 45 noktada bozulduğu belirtilerek, "87 milyon liralık kamu zararı var" denilmişti.

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Sağanak yağmurda asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı: İşte Ankara Büyükşehir Belediyesine sel tepkisi!

İşte yağmur sonrası Ankaralılar, yaşadıkları çileyi böyle anlattı...