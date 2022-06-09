Sağanak yağmurda asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı: İşte Ankara Büyükşehir Belediyesine sel tepkisi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler, 30 ton asfaltla Karakeçili Caddesi'ne geldiği öğrenildi. İşçiler, sağanak yağmur yağınca asfalt arabada donmaması için ilginç girişimde bulundu ve yerdeki suyun içine asfaltı dökme talimatı aldı. Öte yandan Ankara'da sel tehlikyesi hala geçmiş değil çünkü 1 hafta boyunca özellikle akşamları yağış devam edecek. Dün ve önceki gün kabusu yaşayan Ankaralılara mikrofon uzattık. İşte A Haber mikrofonuna yaşadıklarını anlatan Ankaralılar...

Giriş Tarihi: 09.06.2022 18:38 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 18:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL