İstanbullular çileden çıktı! Yolcu metrobüsün önünü kesti
İstanbulluların ulaşım sorunu hız kesmeden devam ediyor. Beylikdüzü'nde metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı. Araçların yolcu almadan geçmesine tepki gösteren bir yolcu metrobüsün önünü kesti.
Beylikdüzü metrobüs duraklarında saat 19.00 sıralarında yoğunluk yaşandı.
Metrobüslerin yolcu almadan devam etmesine yolcular tepki gösterdi. Yolculardan biri metrobüsün yolunu kesti.
Yaklaşık 1 buçuk saat süren yoğunluk sonrasında metrobüs hatları normale döndü.
Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.
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