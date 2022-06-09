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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Son dakika… Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna’daki tahıl sevkiyatına yönelik gelişmeler ele alındı.

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