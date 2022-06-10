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Atama kararları Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Atama kararları Resmi Gazete’de

Son dakika haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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