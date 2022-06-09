Alparslan Kuytul için 9 yıl hapis istemiyle dava! Savcı ve hakimleri hedef göstermişti

Başka suçtan tutuklu Kuytul hakkında, kendisinin soruşturmaları ve davalarıyla da görevli savcı ve 2 hakimi, 15 Kasım 2020'de basın yoluyla deşifre ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Alparslan Kuytul için "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklama ve bu yolla hedef gösterme" suçundan 3 yargı mensubuna yönelik eylemi nedeniyle 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın 15 Kasım 2020'de ve 14 dakika 6 saniyelik bir video paylaşarak, bir terör savcısı ile bir sulh ceza mahkemesi hakimi ve bir de ağır ceza mahkemesi hakimini deşifre ettiği belirtildi.

Paylaşımın, terörle mücadele kapsamında görev yapan kamu personelinin kimliklerinin açıklanmasının, kendilerinin ve ailelerinin yaşam ve vücut bütünlüklerini tehlikeye sokmak suretiyle terörle mücadelenin zaafa uğramasına sebebiyet verme riskini doğurduğu anlatılan iddianamede, "Terörle mücadelede görev yapan personelin kendilerinin ve ailelerinin yaşam ve vücut bütünlüklerinin yanında, dolaylı olarak da olsa devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunmasının da kabul edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda terörle mücadelede görev yapan personelin kimliklerini kural olarak basın ve yayın faaliyetlerinin konusunu teşkil etmemesi gerektiği ifade edilebilir." denildi.