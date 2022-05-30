CHP yandaşı Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu isyanı! Kendi kurumundaki bilet ve zam fiyatını bilmiyor
CHP'nin yandaş medyasından Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da rezil olduğu anları eleştirdi. İmamoğlu'nun kendi kurumundaki zam oranını bilmediğini belirten Ataklı, "Herkes liyakatıyla anılmalı. Liyakatıyla yoluna devam etmeli." dedi.
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da esnaf ziyaretinde vatandaşın İstanbul'daki toplu taşıma zamlarına isyanına 'uyduruyorsun' diyerek yanıt vermesi ve İmamoğlu'nun İETT Genel Müdürünü arayınca vatandaşın haklı olduğunun ortaya çıkmasını "Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın. Allah aşkına güldürmeyin." sözleriyle eleştirdi.
İşte Can Ataklı'nın İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdiği o sözleri;
İmamoğlu kendini bir kez daha ateşe attı. İflah olmayacak bu adam. Maalesef CHP'nin küçük bir kesimi efsunlaşmış gibi "İmamoğlu olmazsa kaybederiz" havasında. Ben iki eleştiri yaptığımda da AKP'li mi oldun diyorlar. Kardeşim adam kendi kendini zaten mahkum etti. Gitti Negehan Alçı'yı aldı yanına. Biz dedi "Bunlara anlatacağız" dedi.
Van'da durup dururken ordaki bir vatandaşla kavgaya tutuştu. 'Yalan söylüyorsun, atıyorsun' diyor vatandaşa. Adam diyor ki "Ben İstanbul'a gittim, otobüse üç kat para ödedim"
Hava da basacak ya, aç telefonu sen İETT genel müdürüne... O ne dedi: "Evet efendim beyefendinin söylediği doğru. Çift katlı otobüslerde çift basıldığı için onunki böyle oldu."
"Bunlar bile gösteriyor. Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın Cumhurbaşkanı yapacaksın. Allah aşkına güldürmeyin, bırakın, bunu eleştirenlere de çemkirmekten vazgeçin. Hakikaten sinir bir durum. Çünkü herkes liyakatıyla anılmalı. Liyakatıyla yoluna devam etmeli."
VAN'DA NE OLDU?
İmamoğlu biz toplu taşımada sadece yüzde 40 zam yaptık derken, telefonla aradığı İETT Genel Müdürü kendisini yalanladı. Toplu taşıma araçlarına 3 kere zam yapıldığını belirten genel müdür fiyatların 15 liralara çıktığını dile getirdi.
İmamoğlu'da bu konuşmaya "O zaman vatandaş haklı' diyerek yanıt verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-okul.meb.gov.tr: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları, not görüntüleme ve devamsızlık bilgisi sorgulama!
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi açıköğretim final sonuçları ne zaman belli olacak?
- KPSS Lisans başvuru son gün ne zaman? 2022 KPSS Lisans ve ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav tarihi ne zaman?
- Toplu taşımada maske kalktı mı? Hastanelerde maske zorunlu mu? Otobüste, metroda, vapurda maske yasağı kalktı mı?
- EYT'de son durum: Primi eksik olanlar dikkat! EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte masadaki formüller
- Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortalarında yeni dönem 1 Haziran'dan itibaren başlıyor
- Ek zam gündemde! 2022 Temmuz zammı ile en düşük SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam olacak mı?
- AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor! İşte masadaki gündem maddeleri
- MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı! Tarih belli oldu: 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YKS TYT üniversite sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika
- KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS başvuruları bitti mi?
- Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2022?