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CHP yandaşı Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu isyanı! Kendi kurumundaki bilet ve zam fiyatını bilmiyor

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Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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CHP yandaşı Can Ataklı’dan Ekrem İmamoğlu isyanı! Kendi kurumundaki bilet ve zam fiyatını bilmiyor

CHP'nin yandaş medyasından Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da rezil olduğu anları eleştirdi. İmamoğlu'nun kendi kurumundaki zam oranını bilmediğini belirten Ataklı, "Herkes liyakatıyla anılmalı. Liyakatıyla yoluna devam etmeli." dedi.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da esnaf ziyaretinde vatandaşın İstanbul'daki toplu taşıma zamlarına isyanına 'uyduruyorsun' diyerek yanıt vermesi ve İmamoğlu'nun İETT Genel Müdürünü arayınca vatandaşın haklı olduğunun ortaya çıkmasını "Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın. Allah aşkına güldürmeyin." sözleriyle eleştirdi.

İşte Can Ataklı'nın İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdiği o sözleri;

İmamoğlu kendini bir kez daha ateşe attı. İflah olmayacak bu adam. Maalesef CHP'nin küçük bir kesimi efsunlaşmış gibi "İmamoğlu olmazsa kaybederiz" havasında. Ben iki eleştiri yaptığımda da AKP'li mi oldun diyorlar. Kardeşim adam kendi kendini zaten mahkum etti. Gitti Negehan Alçı'yı aldı yanına. Biz dedi "Bunlara anlatacağız" dedi.

Van'da durup dururken ordaki bir vatandaşla kavgaya tutuştu. 'Yalan söylüyorsun, atıyorsun' diyor vatandaşa. Adam diyor ki "Ben İstanbul'a gittim, otobüse üç kat para ödedim"

Hava da basacak ya, aç telefonu sen İETT genel müdürüne... O ne dedi: "Evet efendim beyefendinin söylediği doğru. Çift katlı otobüslerde çift basıldığı için onunki böyle oldu."

"Bunlar bile gösteriyor. Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın Cumhurbaşkanı yapacaksın. Allah aşkına güldürmeyin, bırakın, bunu eleştirenlere de çemkirmekten vazgeçin. Hakikaten sinir bir durum. Çünkü herkes liyakatıyla anılmalı. Liyakatıyla yoluna devam etmeli."

VAN'DA NE OLDU?

İmamoğlu biz toplu taşımada sadece yüzde 40 zam yaptık derken, telefonla aradığı İETT Genel Müdürü kendisini yalanladı. Toplu taşıma araçlarına 3 kere zam yapıldığını belirten genel müdür fiyatların 15 liralara çıktığını dile getirdi.

İmamoğlu'da bu konuşmaya "O zaman vatandaş haklı' diyerek yanıt verdi.

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