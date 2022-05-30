CHP yandaşı Can Ataklı’dan Ekrem İmamoğlu isyanı! Kendi kurumundaki bilet ve zam fiyatını bilmiyor

İşte Can Ataklı'nın İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdiği o sözleri;

İmamoğlu kendini bir kez daha ateşe attı. İflah olmayacak bu adam. Maalesef CHP'nin küçük bir kesimi efsunlaşmış gibi "İmamoğlu olmazsa kaybederiz" havasında. Ben iki eleştiri yaptığımda da AKP'li mi oldun diyorlar. Kardeşim adam kendi kendini zaten mahkum etti. Gitti Negehan Alçı'yı aldı yanına. Biz dedi "Bunlara anlatacağız" dedi.

Van'da durup dururken ordaki bir vatandaşla kavgaya tutuştu. 'Yalan söylüyorsun, atıyorsun' diyor vatandaşa. Adam diyor ki "Ben İstanbul'a gittim, otobüse üç kat para ödedim"