Ekrem İmamoğlu bildiğiniz gibi: Atatürk Millet Bahçesi’ndeki 560 bin kişilik dev kutlamaya “korsan” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kutlamalar kapsamında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenine katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN: 560 KİŞİ BURADA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katıldığı törende yüz binlerce vatandaş buluştu. Başkan Erdoğan törene katılanların sayısının 560 bin olduğunu söyledi.