Ekrem İmamoğlu bildiğiniz gibi: Atatürk Millet Bahçesi’ndeki 560 bin kişilik dev kutlamaya “korsan” dedi
İstanbul'un Fethinin 569. Yıl dönümü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde büyük bir törenle anıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ve BBP Genel başkanı Mustafa Destici’nin de yer aldığı dev törende alandaki kişi sayısının 560 bin olduğunu duyurdu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, günler öncesinden planlanan bu önemli etkinliği kaldıramayarak skandal bir ifadeyle kutuplaştırma dilini seçti ve “korsan” nitelemesinde bulundu.
İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni, vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kutlamalar kapsamında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenine katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN: 560 KİŞİ BURADA!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katıldığı törende yüz binlerce vatandaş buluştu. Başkan Erdoğan törene katılanların sayısının 560 bin olduğunu söyledi.
İMAMOĞLU'NDA "FETİH ÇOŞKUSU" VE "MİLLET BAHÇESİ" HAZIMSIZLIK YAPTI
Akşam saatlerinde İBB tarafından Maltepe'de düzenlenen etkinlikte söz alan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 560 bin kişinin katıldığı dev organizasyonu hazmedemedi.
İMAMOĞLU'NDAN KUTUPLAŞTIRICI SÖZLER
İmamoğlu, günler öncesinden planlanan bu önemli etkinliği kaldıramayarak skandal bir ifadeyle kutuplaştırma dilini seçti ve "korsan" nitelemesinde bulundu.
İmamoğlu, büyük bir coşkuyla kutlanan etkinliğe ilişkin "korsan" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu konuşmasında, "Kıymetli hemşehrilerim, bugün Atatürk Havalimanı'nda korsan bir tören ekleyerek, bu aziz şehrin Fetih yıl dönümünü bölmek için çaba harcıyorlar." ifadelerine yer verdi.
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