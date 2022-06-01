Ekrem İmamoğlu ile İstanbul ulaşımda kabusu yaşıyor! Tepkiler çığ gibi: Kasabaya çevirdiniz

Aslıhan Türel şunları söyledi:

"İETT ile uğraşmaya karar verdim. Böyle rezalet bir yönetim olamaz. CHP'nin kendi kalesi olan 9 bin kişilik mahallesinde otobüs yok. AK Parti zamanında sürekli olan otobüslerin saatleri seçim sonrası iptal edildi. Şimdi saatte bir olan otobüs ya bozuk, ya gelemiyor."