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Emine Erdoğan Maduro'nun eşi Flores ile Millet Kütüphanesi'ni gezdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2022
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Emine Erdoğan Maduro’nun eşi Flores ile Millet Kütüphanesi’ni gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores de Maduro ile Millet Kütüphanesi'ni gezdi.

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