CHP’nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ahlaksız sözlerine büyük tepki! Kadınlar pankartlarla sokağa döküldü

Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Merkez ilçe Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Atılgan, şunları söyledi:



"Ahlak yoksa bir insanda, isminin yanındaki tüm rütbeler de anlamını yitirir. Hepinizin bildiği üzere, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kadın bir belediye meclis üyesine gayri ahlaki söylemleri ve sonrasında 'iffetimi muhafaza ettim' şeklindeki alaycı yorumları, seviyenin geldiği noktayı göstermiştir. Ne yazık ki, Bolumuzun imar ve esenliğinden mesul olan belediye başkanı, bu mesuliyetinin tam aksine, Bolumuzu utanç abidesi haline getirmeye hız kesmeden devam etmektedir. Evet, biz belediye başkanından utanıyoruz. Kimseye faydası olmayan, seviyesiz ve ahlak dışı söylem ve davranışlarını, alışkanlık haline getiren bu şahsa 'haddini bil, artık yeter' diyoruz ve sormadan edemiyoruz. 'Senin de bir eşin, senin de bir annen yok mudur? Onlardan da mı utanmazsın"