01 Haziran 2022, Çarşamba
CHP'nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine büyük tepki! Kadınlar pankartlarla sokağa döküldü
CHP'nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında bir kadına söylediği iğrenç sözler sonrasında gündem oldu. CHP'li Özcan özür dilemek yerine bir de sosyal medyadan "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" ifadeleriyle açıklama yaptı. Sokağa inen kadınlar tepkilerini pankartlarla gösterdi.
Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:53
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