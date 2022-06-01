01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CHP'nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine büyük tepki! Kadınlar pankartlarla sokağa döküldü

CHP'nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine büyük tepki! Kadınlar pankartlarla sokağa döküldü

CHP'nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında bir kadına söylediği iğrenç sözler sonrasında gündem oldu. CHP'li Özcan özür dilemek yerine bir de sosyal medyadan "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" ifadeleriyle açıklama yaptı. Sokağa inen kadınlar tepkilerini pankartlarla gösterdi.

Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:53
  • 1
  • 25
CHP’nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ahlaksız sözlerine büyük tepki! Kadınlar pankartlarla sokağa döküldü

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın belediye meclis toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik söylediği "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri protesto edildi. Belediye önünde toplanan yaklaşık 200 kadın, başkan Özcan'a tepki gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
CHP’nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ahlaksız sözlerine büyük tepki! Kadınlar pankartlarla sokağa döküldü

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" dedi.

  • 3
  • 25
CHP’nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ahlaksız sözlerine büyük tepki! Kadınlar pankartlarla sokağa döküldü

Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı. Başkan Özcan'ın bu paylaşımı da tepki çekti.

  • 4
  • 25
CHP’nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ahlaksız sözlerine büyük tepki! Kadınlar pankartlarla sokağa döküldü

"UTANMAZSIN SEN!"

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Kadı Camisi önünde toplandı. Yaklaşık 200 kadın, ellerinde dövizlerle Bolu Belediyesi önüne yürüdü. 'Utanmazsın sen', Terbiyesiz Tanju Özcan' yazılı dövizler taşıyan kadınlar Başkan Özcan'a tepki gösterdi.

  • 5
  • 25
CHP’nin ırkçı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ahlaksız sözlerine büyük tepki! Kadınlar pankartlarla sokağa döküldü

Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Merkez ilçe Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Atılgan, şunları söyledi:

"Ahlak yoksa bir insanda, isminin yanındaki tüm rütbeler de anlamını yitirir. Hepinizin bildiği üzere, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kadın bir belediye meclis üyesine gayri ahlaki söylemleri ve sonrasında 'iffetimi muhafaza ettim' şeklindeki alaycı yorumları, seviyenin geldiği noktayı göstermiştir. Ne yazık ki, Bolumuzun imar ve esenliğinden mesul olan belediye başkanı, bu mesuliyetinin tam aksine, Bolumuzu utanç abidesi haline getirmeye hız kesmeden devam etmektedir. Evet, biz belediye başkanından utanıyoruz. Kimseye faydası olmayan, seviyesiz ve ahlak dışı söylem ve davranışlarını, alışkanlık haline getiren bu şahsa 'haddini bil, artık yeter' diyoruz ve sormadan edemiyoruz. 'Senin de bir eşin, senin de bir annen yok mudur? Onlardan da mı utanmazsın"