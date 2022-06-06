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Son dakika: MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe

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Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe

Son dakika haberine göre Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

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