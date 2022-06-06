06 Haziran 2022, Pazartesi
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Nijerya'daki kilise saldırısını kınadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Nijerya’daki kilise saldırısını kınadı

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo Eyaleti'nde 50'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği kiliseye düzenlenen saldırıyı kınadı.

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