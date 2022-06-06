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Son dakika: HDP’li Kemal Bülbül’den PKK propagandası! Teröristlere "yoldaş" dedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Son dakika: HDP’li Kemal Bülbül’den PKK propagandası! Teröristlere yoldaş dedi

Son dakika haberi... PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlere kucak açmayı sürdüren Almanya'da, "Dersim festivali" adı altında PKK propagandası yapıldı. Etkinlikte konuşan HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, isim isim saydığı teröristlerden "yoldaş" diye bahsetti. Ardından da seslendiği kitleyi, terör örgütü PKK ile dayanışmaya davet etti.

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