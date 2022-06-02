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Emine Erdoğan'dan 'iklim değişikliği' çağrısı: Bizler gidişatı tersine çevirebilecek son nesiliz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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Emine Erdoğan’dan ’iklim değişikliği’ çağrısı: Bizler gidişatı tersine çevirebilecek son nesiliz

Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 30 çevre ve doğa dostunun katkılarıyla hazırlanan ‘Dünya Ortak Evimiz’ kitabının lansmanı Külliye Devlet Konukevi Bahçesi’nde yapıldı. Sıfır atık projesine vurgu yapan Emine Erdoğan “Gidişatı tersine çevirebilecek son nesiliz” dedi.

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