Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'dan flaş detay! O parçası göründü
Bayraktar TB2'ler ve AKINCI TİHA'nın ardından gözler KIZILELMA'da. Yerli ve milli üretimi destekleyen milyonlarca vatandaş, Selçuk Bayraktar'ın paylaşımındaki KIZILELMA detayıyla sevindi. İşte 2023'te ilk test uçuşunu gerçekleştirmesi beklenen KIZILELMA'nın görünen parçası.
Türkiye savunma sanayisi ile tarih yazmaya devam ederken gözler KIZILELMA'ya çevrildi. Selçuk Bayraktar'ın Litvanya için yaptığı açıklamada KIZILELMA detayı dikkat çekti.
Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeska, ülkesinde toplanan 5 milyon avroluk yardımla Bayraktar TB2 alıp, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya hediye etmek için Türkiye'ye geldi.
İŞTE PARÇANIN GÖRÜNDÜĞÜ O KARE
Baykar Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Teknoloji Liderliği ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı yapan Selçuk Bayraktar, Litvanya ve Ukrayna'ya yaptığı Bayraktar TB2 jestinde, fotoğrafın arka planında görünen KIZILELMA detayı dikkat çekti.
İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın kuyruğunun göründüğü karet...
BAYKAR Teknoloji, bakan yardımcısına anlamlı bir jest yaptı. Litvanya'ya bir adet Bayraktar TB2 sağlanacağını açıklayan yetkililer, toplanan bağışın ise Litvanya tarafından Ukrayna'ya 'insani yardım' olarak gönderilmesini rica etti.
Baykar Teknoloji'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, satın alınmak istenin SİHA'nın şirket tarafından bağışlanacağı şu ifadelerle duyuruldu;
"Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška'dan öğrendik. Litvanya'ya bir adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz."
LİTVANYALI BAKANDAN TEŞEKKÜR
Haberi sevinçle karşılayan Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas sosyal medya hesabından "İnanılmaz! Bayraktar az önce toplanan para yerine bedava vermeyi kabul etti. Bu harika! Toplanan parayla Bayraktar için gerekli mühimmatı alacağız ve kalan para da destek için Ukrayna'ya gidecek. Teşekkürler Türkiye!" notunu paylaştı.
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