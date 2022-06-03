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Son dakika: PKK'da çözülme büyüyor! 1'i daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Son dakika: PKK’da çözülme büyüyor! 1’i daha teslim oldu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 1 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.

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