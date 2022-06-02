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Selçuk Bayraktar'dan Litvanya ve Ukrayna için flaş Bayraktar TB2 açıklaması! Parayı insani yardım olarak gönderin

Türkiye'nin dünya çapında hayranlıkla takip edilen SİHA'ları Bayraktar TB2 için Litvanya halkı bir kampanya başlatmıştı. Selçuk Bayraktar, Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'nın yeterli paranın toplandığını belirttiğini açıkladı. Bayraktar yaptığı açıklamada, "Litvanya'ya 1 adet BayraktarTB2 sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:47 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 14:47
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Selçuk Bayraktar’dan Litvanya ve Ukrayna için flaş Bayraktar TB2 açıklaması! Parayı insani yardım olarak gönderin

Baykar Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Teknoloji Liderliği ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı yapan Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larının dünya çapındaki ününü hatırlatan bir paylaşım yaptı.

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Selçuk Bayraktar’dan Litvanya ve Ukrayna için flaş Bayraktar TB2 açıklaması! Parayı insani yardım olarak gönderin

Libya, Karabağ ve Rusya-Ukrayna savaşlarındaki etkisi nedeniyle dikkat çeken Türk SİHA'ları için Litvanya halkı tarafından kampanya başlatılmıştı.

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Selçuk Bayraktar’dan Litvanya ve Ukrayna için flaş Bayraktar TB2 açıklaması! Parayı insani yardım olarak gönderin

SELÇUK BAYRAKTAR DUYURDU

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 verileceğini duyurdu.

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Selçuk Bayraktar’dan Litvanya ve Ukrayna için flaş Bayraktar TB2 açıklaması! Parayı insani yardım olarak gönderin

Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeska, halkın kampanyasının başarıyla tamamlandığını belirterek yeterli paranın toplandığını Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'a iletti.

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Selçuk Bayraktar’dan Litvanya ve Ukrayna için flaş Bayraktar TB2 açıklaması! Parayı insani yardım olarak gönderin

Selçuk Baykratar yaptığı açıklamada, "Litvanya'ya 1 adet #BayraktarTB2 sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.