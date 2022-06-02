Selçuk Bayraktar'dan Litvanya ve Ukrayna için flaş Bayraktar TB2 açıklaması! Parayı insani yardım olarak gönderin

Türkiye'nin dünya çapında hayranlıkla takip edilen SİHA'ları Bayraktar TB2 için Litvanya halkı bir kampanya başlatmıştı. Selçuk Bayraktar, Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'nın yeterli paranın toplandığını belirttiğini açıkladı. Bayraktar yaptığı açıklamada, "Litvanya'ya 1 adet BayraktarTB2 sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:47 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 14:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL