FETÖ KPSS sorularını tencerede kaynatmış! Rekabet uzmanından bomba itiraf
Son dakika haberine göre: FETÖ'nün devlet kadrolarına sızmak için binlerce gencin hayallerini, umutlarını çalması, Edirne'de yürütülen soruşturmada bir kez daha tescillenmiş oldu. Devlet kadrolarına sızan örgüt üyelerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Rekabet Kurumu çalışan H.A.'nın itirafları bu kadarına da pes dedirtti.
2012 yılı KPSS sınav sorularının Ankara Gölbaşı'daki KPSS çalışma evlerine mahrem imamlar tarafından getirildiğini anlatan itirafçı, soru hırsızlığı öncesinde abdest alıp, Kur'an-ı Kerim'e el bastıktan sonra soruların kendilerine teslim edildiğini anlattı. Ezberledikleri soruları apartmanda oturdukları için yakamadıklarını anlatan H.A., "soruları mutfakta düdüklü tencere içerisinde haşladık, iyice parçalanınca da lavaboya döktük. Girdiğim sınavdan da 95 puan aldım" dedi. İtirafçı ayrıca örgütün eve Kaymakamlık, Sayıştay, Vergi Müfettişliği, Rekabet Kurumu giriş sınav sorularını da getirdiğini itiraf etti.
15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti devletine kast eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye'de yaşayan binlerce gencin, hayallerini, umutlarını emeklerini çaldığı bir kez daha tescillendi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ'nün devlet kurumlarına sızan örgüt üyelerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Rekabet Kurumu çalışanı H.A'nın itirafları, bu kadar da olmaz dedirtti.
ANKARA GÖLBAŞI'NDA KPSS ÇALIŞMA EVİ KURMUŞLAR
Denizli'de yaşarken 2011 yılında girdiği KPSS sınavında 65 puan aldıktan sonra örgüt abilerinin yönlendirmesiyle Ankara Gölbaşı'nda kurulan KPSS çalışma evine gönderildiğini anlatan H.A., evde sohbet faaliyetlerinin olmadığını, 5-6 kişi kaldıklarını 2012 yılının Temmuz ayında KPSS sınavına 1-2 gün kala, kendisini ilk kez evde gördüğünü kişinin KPSS sınav sorularını getirdiğini söyledi.
"HIRSIZLIK ÖNCESİ ABDEST ALDIK"
Örgüt üyesinin evdekileri tek tek salona çağırdığını belirten Rekabet Uzmanı H.A. "olacakları kimseye anlatmayacağımıza dair bize önce abdest aldırdı. Kuran'ı Kerim-e el bastırdı ve yemin ettirdikten sonra KPSS sınavında çıkacak soruları verdi. Bize getirdiği sorulan A4 kağıda çıkarılmış zımbalanmış haldeydi. Üzerinde yayınevi ismi de yoktu. Soruların geldiği gün boyu sorulara baktım. Sorular geri dönmeyecek şekilde imha edin diyerek evden ayrıldı. Verdiği soruların tümü KPSS sınavında çıktı" dedi.
"SORULARI TENCEREDE KAYNATARAK İMHA ETTİK"
H.A. apartman dairesinde oturdukları için soruları yakamadıklarını belirterek soruları mutfakta düdüklü tencere içerisine parçalayıp sıcak su ile geri döndürülemeyecek şekilde haşlayıp lavaboya döktüklerini itiraf etti. H.A. 2012 KPSS sınavından 95 puan aldığını da ifadesine ekledi.
KURUM SINAV SORULARI DA GELDİ
H.A'nın ifadesine göre, örgütün KPSS sorularını vermekle de yetinmediği ortaya çıktı. Kendisinin Kaymakamlık, SGK, Vergi Müfettişliği, Sayıştay, Rekabet Kurumu sınavlarına girdiğini belirten H.A., "girecek olduğumuz kurum sınavlarını sorumlu abimize önceden söylüyorduk. Bu girdiğim kurumlara ait tüm sınav soruları da yine A4'de yazdırılmış şekilde zımbalanmış halde bize getiriliyordu. Bize gelen sorular sınavlarda çıktı. SGK Müfettiş yardımcılığı, Vergi Müfettişliği, Sayıştay soruları birebir bana getirildi. Rekabet Kurumu sorularının da yarısının verildiğini hatırlıyorum. Kurum sınavlarından kaç puan aldığımı tam hatırlamıyorum ancak yazılı sınavların tümünü geçmiştim" dedi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca H.A.'nın itirafları doğrultusunda soruları çalan ve alan isimlerle ilgili soruşturmanın genişleterek devam ettiği öğrenildi.
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