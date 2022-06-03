CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 10 soruya “ama”lara sığınarak karşılık vermeye çalıştı

Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin açılışı sonrası yargı muhabirleriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu aktaran Bozdağ, "Diyor ki bir yandan, 'Yargı bağımsızdır, bağımsız olmalıdır. Kimse yargıya karışmamalıdır.' Sonra da 'Ben serbest bırakacağım' diyor. Ben şimdi merak ediyorum, ağır ceza reisi mi Sayın Kılıçdaroğlu? Yoksa istinaf dairesi başkanı mı? Hukuk devletine inanan kişi 'Ben şunu serbest bırakacağım, bunu tutuklayacağım' der mi" açıklamasını yaptı.