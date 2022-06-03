CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 10 soruya “ama”lara sığınarak karşılık vermeye çalıştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği ve "cevap vermezse kendisini artık dikkate almayacağız" dediği 10 soruyu sözde yanıtlamaya çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine çuvalladı. Kılıçdaroğlu'nun yanıtlarında siyasi rant manevraları dikkat çekerken, "ama, ancak..." bahanelerine sığındığı görüldü.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu sözde yanıtlarken yine çuvalladı.
Erdoğan'ın, "PKK ve YPG'ye karşı yürütülen sınır ötesi harekâtları destekliyor mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Türkiye sınır ötesi operasyon yapmalıdır" diye söze başladıktan sonra çark ederek saklamaya çalıştığı niyetini şu sözlerle sürdürdü:
"Doğru olanı destekleriz, yanlış olanı ise desteklemeyiz. Siyasal saikler uğruna askerimizi operasyona gönderenlere ve operasyon gibi gösterip ülkemize yabancı asker postallarını sokanlara olumlu bakmadık, bakmayacağız."
"Yabancı postal"ı nereden çıkardığı anlaşılamayan Kılıçdaroğlu'nun, sınır güvenliğinin sağlanması ve terörist örgütlerin temizlenmesi konusunu yine çarpıtma niyeti ise anlaşıldı.
"Ülkemizin milli çıkarlarına yönelik kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı değil mi?" sorusuna yine akla ziyan bir yanıt veren Kılıçdaroğlu, dünyanın takdirle izlediği ve desteklediği Türkiye'nin NATO politikasını değersizleştirmeye çalıştı.
Kılıçdaroğlu, aynı taktikle başta kabul eder gibi görünerek, "NATO'dan çıkmayacağız. Finlandiya ve İsveç'ten talep edilenler doğrudur, ancak biz biliriz ki diplomasi kapalı kapılar ardında yapılır. Senin yaptığın ise ancak kabile devletlerinde olur" diyerek yine şaşırtmadı. Çünkü Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren politikalar hakkında "Neden kapalı kapılar ardında yapılıyor" çıkışları yaparken, işine gelmediği zaman da "Neden kapalı kapılar ardında yapılmıyor" çelişkilerine düşmekten rahatsız olmadı.
Başkan Erdoğan'ın, "Bu toprakların tüm değerleri, sembolleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?" sorusuna verecek yanıt bulamayan Kılıçdaroğlu, "Asil evlat falan, bu laflar sana büyük gelir" türünde mahalle ağzıyla konuşarak kurtulmaya çalıştı.
AĞIR CEZA REİSİ Mİ YOKSA ISTINAF BAŞKANI MI?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı konuşmaya tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu'nu anlamakta zorlanıyorum. Yozgat'a gelince 'Kandil'i başlarına yıkacağız' dedi. Van'a gidince 'Katılın bana herkesi serbest bırakacağım' noktasında bir açıklamaya evrildi. Bir yerde söylediğiniz lafı muhataplarınıza göre başka yerde değiştirmemek lazım. Bu yanlış" dedi.
Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin açılışı sonrası yargı muhabirleriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu aktaran Bozdağ, "Diyor ki bir yandan, 'Yargı bağımsızdır, bağımsız olmalıdır. Kimse yargıya karışmamalıdır.' Sonra da 'Ben serbest bırakacağım' diyor. Ben şimdi merak ediyorum, ağır ceza reisi mi Sayın Kılıçdaroğlu? Yoksa istinaf dairesi başkanı mı? Hukuk devletine inanan kişi 'Ben şunu serbest bırakacağım, bunu tutuklayacağım' der mi" açıklamasını yaptı.
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